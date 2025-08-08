Refuerza PC operativo de hidratación ante altas temperaturas

Ciudad Juárez.– El director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, informó que se han entregado alrededor de 7 mil dosis de hidratación entre agua y bebidas rehidratantes en el área ubicada detrás de la Catedral, frente al CEMA, como parte del operativo ante las altas temperaturas. Cada vasito contiene aproximadamente 250 mililitros, y se prioriza la atención a personas en situación de calle.

Aunque la afluencia de personas ha sido baja, Rodríguez subrayó que en la zona Centro se enfoca la atención en quienes no tienen acceso a líquidos, siendo ellos los principales beneficiarios del operativo. “Regularmente son personas en situación de calle quienes utilizan este tipo de apoyos”, comentó.

En cuanto a los centros de enfriamiento habilitados en los 28 centros comunitarios, el funcionario señaló que no se ha registrado una demanda significativa relacionada con el calor. Sin embargo, quienes acuden por otros motivos, como trámites o actividades, también aprovechan los espacios frescos y el servicio de hidratación.

Rodríguez añadió que Protección Civil no ha atendido ningún caso de golpe de calor directamente. “Lo único reportado ha sido por parte de la Secretaría de Salud y fue atendido en un hospital. Nosotros, como departamento de emergencias, no hemos intervenido en ningún evento de este tipo hasta el momento”, puntualizó.