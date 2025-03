Refrescos y papitas ¡Reprobados en escuelas del país!

A partir del 29 de marzo de 2025, todas las escuelas del Sistema Educativo Nacional (SEN) deberán aplicar nuevos lineamientos de alimentación saludable para eliminar la denominada “comida chatarra” de los planteles, según lo anunciado por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Las nuevas disposiciones buscan garantizar no solo una alimentación nutritiva y de calidad para niñas, niños y adolescentes, sino también combatir un serio problema en México, la obesidad infantil.

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que México puede ser considerado como un país mayormente mal nutrido, ocupando el primer lugar en obesidad infantil. Las dietas deficientes provocan malnutrición en la primera infancia, el 44 por cien to de los niños de 6 a 23 meses de edad no consume frutas ni verduras y el 59 por ciento no consume huevos, leche, pescado ni carne y únicamente 2 de cada 10 niños a nivel escolar (de 5 a 11 años) consume verduras y leguminosas.

Las autoridades han establecido ocho acciones prioritarias, como prohibir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en las es cuelas | Cortesía

Obesidad en la frontera

Ciudad Juárez no es ajena a esta situación que prevalece en el país, pues de acuerdo con información del Distrito de Salud Juárez, para el cierre del 2024 la frontera registró 7 mil 308 menores de 5 años en el programa Control del Niño Sano, en donde 114 fueron diagnostica dos con obesidad, mientras que 215 resultaron con sobrepeso.

Maurilio Fuentes Estrada, sub secretario de Educación y Deporte en la Zona Norte explica en entre vista para NET que una de las problemáticas que se tienen en Juárez en cuestión de salud es la obesidad, por lo que desde Gobierno del Estado se están tomando cartas en el asunto, con la intención de dar cumplimiento a las nuevas disposiciones en los planteles educativos.

“La idea es tratar de trabajar mucho en la salud de los niños, porque es bienestar, y un niño bien alimentado rinde más que uno que tiene mala alimentación", comparte e funcionario.

La entrevista En 15

Revista Net (RN): ¿Cómo se ha in formado a las escuelas y a los pro veedores sobre los lineamientos específicos de esta regulación?, y ¿qué cambios logísticos o administrativos deberán realizar las escuelas para cumplir con esta nueva normativa?

Maurilio Fuentes (MF): “La idea es cuidar al niño dentro de la escuela y salvaguardar su integridad en sentido de alimentación. Esto lleva tiempo desde que se nos avisó el año pasa do. En septiembre se empezó a ver el tema, también en las posteriores sesiones del Consejo Técnico, y lo importantes es que, en las escuelas primarias y secundarias, donde tienen una cooperativa o tiendita, se cumplan las disposiciones”. “Es importante que los hagan ver (a concesionarios de cooperativas) que tienen que llevar alimentos buenos, al principio va a resultar difícil, pero vale la pena hacerlo, el objetivo principal es que se den ciertas normas de alimentos que requieren ingerir los niños para que tengan una nutrición adecuada y le trate de evitar la obesidad y tenga más capacidad de poder estudiar mejor”.

RN: ¿Qué tipo de sanciones enfrentarán las escuelas o con cesionarios que no cumplan con esta disposición?

MF: “En caso de no cumplir habría una cancelación, va por el interés superior de la niñez. Creo que a las cooperativas ya lo saben y tendrán que hacer estos cambios, ya lo saben”.

RN: ¿Cómo repercutirá en el estudiante la medida, porque al cambiar los alimentos, también impactará en los costos y obviamente en el precio que pagan los alumnos; hay algún acompañamiento para ellos? Porque hay que ser sinceros, es más atractivo o fácil comprar unas papitas y refresco que algo más saludable.

MF: “Nosotros estamos haciendo un estudio en lo que es razonable mente bueno para comer y el in cremento del costo, muchas veces uno compra las papitas y una soda y resultan hasta más caros que los alimentos saludables, como una manzana o un plátano”.

De acuerdo con el funcionario, desde la Subsecretaría se ha imple mentado un plan de trabajo en los salones de clases para difundir entre el alumnado, personal docente y administrativo que, a partir de marzo, no se podrán ingerir alimentos que no tengan valor nutricional. Parte de la estrategia incluye la difusión de información a través de los canales de comunicación internos de los planteles, tales como WhatsApp, correo electrónico, pláticas, entre otros.

“Nosotros los estamos guiando porque esto viene del sector salud y de la federación. Como Secreta ría de Educación habrá que estar pendientes. No es lo mismo un niño que come cosas que no son sanas a uno que sí, porque su rendimiento mejora".

RN: ¿Cómo se planea gestionar la venta de alimentos en los alrededores de las escuelas, considerando que los lineamientos también abarcan esta área?

MF: “Definitivamente se ha estado trato ese tema, auxiliándose con el Municipio, que son la primara instancia, con la policía de proximidad. Yo creo que tenemos que mantener mucha colaboración en el estado, particularmente en Juárez hay mucha colaboración y tanto la gobernadora como el presidente municipal están convencidos de que la educación es la prioridad y que los niños estén bien nutridos”.

RN: ¿Se considera la implementación de la figura de un nutriólogo en los planteles o en la subsecretaría que pueda apoyar a las escuelas en este tema en particular?

MF: “Claro que sí, nosotros tenemos dos áreas de asistencia educativa, en donde hay involucramiento de instancias de la sociedad civil y gobierno que ayudan con programas de nutrición. Ahorita tenemos, por ejemplo, mu cho acercamiento con el Banco de Alimentos para implementar pro gramas de alimentación sana en varias escuelas de la comunidad. También, a través del DIF Estatal se están ofreciendo aproximada mente 30 mil desayunos diarios en 274 escuelas y tienen valor nutricional y se vienen dando desde el 2021”.

Fuentes Estrada reiteró que además de los esfuerzos conjuntos, la subsecretaría se encuentra ofreciendo cursos y capacitaciones en el área de salud, abordando el tema nutricional; además, destacó que la dependencia cuenta con nutriólogos expertos que están en constante comunicación con los planteles educativos.

La Secretaría de Salud del Gobierno Federal señala que los primeros cinco años de vida de niñas y niños son determinantes para su desarrollo, por lo que conocer el estado de salud en el que se encuentran es fundamental para ayudar a reducir enfermedades futuras.

El 30 de septiembre pasado las secretarías de Educación Pública (SEP) y de Salud publicaron los lineamientos generales sobre la preparación, distribución y expendio de alimentos y bebidas en escuelas. Estos lineamientos entrarán en las 258 mil 689 escuelas del país.

La SEP explicó que un monito reo realizado durante el ciclo escolar 2023-2024 en 10 mil 533 escuelas reveló que en el 98 por ciento de los planteles se vende comida chatarra; el 95 por ciento comercializa bebidas azucaradas; el 79 por ciento ofrece refrescos; en el 77 por ciento hay venta ex terna de comida chatarra y el 25 por ciento exhibe publicidad de estos productos.

Para hacer frente a esta problemática, las autoridades han establecido ocho acciones prioritarias, como prohibir la venta de alimentos ultraprocesados y con bajo valor nutricional en las es cuelas, fomentar el consumo de agua natural e incentivar la instalación de bebederos a través del programa La Escuela es Nuestra (LEN), capacitar a los encarga dos de cooperativas escolares para priorizar alimentos locales y de temporada.

También la medida contempla implementar una estrategia de comunicación con materiales educativos y recetarios de alimentación saludable, reforzar el eje de Vida Saludable en la Nueva Escuela Mexicana (NEM) con contenidos en los Libros de Texto Gratuitos, desarrollar cursos y diplomados para docentes en alimentación saludable, así como impulsar la actividad física y el deporte en los planteles, y establecer un sistema de seguimiento y evaluación de Vida Saludable.