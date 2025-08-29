Reforzarán seguridad casi 300 nuevos policías municipales graduados

Ciudad Juárez.– El secretario de Seguridad Pública Municipal, César Omar Muñoz, informó que la próxima semana se graduará una nueva generación de agentes preventivos, integrada por casi 300 hombres y mujeres que pasarán a reforzar la vigilancia en Ciudad Juárez.

El jefe policiaco explicó que aún faltan algunos exámenes de control y confianza por concluir, pero será entre lunes y martes cuando se tenga certeza del número exacto de elementos que egresarán de la academia municipal.

Muñoz destacó que los futuros agentes aprobaron seis meses de entrenamiento y pruebas de preparación, con el compromiso de servir a la ciudadanía y fortalecer la seguridad.

“Es de nuestro interés que estos hombres y mujeres vengan a reforzar el tema de la seguridad en nuestra ciudad”, expresó el secretario.