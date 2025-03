Reforzarán patrullaje en tres distritos

Ciudad Juárez.- La Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recientemente implementó un reforzamiento en su estrategia de seguridad para inhibir los hechos delictivos. Se trata de una mayor presencia de patrullas en tres distintos distritos de la ciudad.

César Omar Muñoz Morales ,secretario de SSPM, informó que se trata de los distritos Valle, Sur y Centro, donde se cuenta con alguna estación de Policía en donde se reforzará el patrullaje y se montarán operativos para de ser necesario, llevar a cabo detenciones, realizar revisiones de vehículos y atender a ordenes de aprehensión.

“Tenemos que atender temas de prevención más fuertes para que no sucedan los hechos, y los que suceden poderlos llevar a una investigación y detener a los responsables. Si no tenemos detenciones, no vamos a lograr los resultados que queremos”, dijo el secretario.