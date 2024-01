Reforma en pensiones propuesta por AMLO no aplica para Juárez

Ciudad Juárez.- El presidente municipal Cruz Pérez Cuéllar explicó que la reforma que propone el presidente de la República Andrés Manuel López Obrador no aplicaría para Juárez y no en malos términos, sino que en esta frontera a los trabajadores no se les reduce el sueldo.

En entrevista a medios el alcalde explicó que en el Municipio los trabajadores al momento de jubilarse no se les reduce el suelo, inclusive en todos los casos se da el aumento mínimo que corresponde.

“No aplicaría para Juárez, no por nada malo, sino porque afortunadamente en el sistema de la ciudad no se le reduce el sueldo”, dijo el edil.

La propuesta de Andrés Manuel Lopez Obrador es para que los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (Issste) reciban su pensión al momento de jubilarse del 100 por ciento del salario que obtuvieron en su último empleo.

Asimismo añadió que actualmente el método del Municipio de no crecer la nómina permite mantener las economías para poder solventar el pago de las pensiones que corren por parte del Municipio.