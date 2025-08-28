Ciudad Juárez.- La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) trabaja en la reposición de la infraestructura de drenaje sanitario y agua potable en la Zona Centro de Juárez, en donde las tuberías tenían más de 40 años sin ser sustituidas, por lo que esta intervención mejorará el servicio, pero también la calidad de vida de alrededor de mil 200 juarenses que viven en el sector.

César Triana, director de Obra de la JMAS Juárez, explicó que en esta zona es donde se encuentra la infraestructura más vieja de toda la ciudad, por lo que se están reponiendo tres kilómetros de la red de drenaje; obra que lleva un avance del 85 por ciento y que se realiza en las calles ubicadas entre las vialidades: Francisco Villa, David Herrera Jordán, 16 de Septiembre y Lerdo, así como en la calle Tlaxcala, donde hay un colector.

“Las tuberías realmente estaban en unas condiciones deplorables, es decir, el drenaje sanitario además de que ya había cumplido su vida útil, estaba azolvado, entonces, teníamos fugas en el drenaje, pero además había partes en donde estaba tapado, entonces, las descargas domiciliarias no funcionaban. Estamos reponiendo prácticamente tres kilómetros de la red de drenaje sanitario de 20 centímetros de diámetro y además estamos trabajando en las tomas de agua potable, son esos dos trabajos que estamos haciendo, además de una parte de un colector sobre la calle Tlaxcala, esto involucra una inversión de 40 millones de pesos ya estamos muy avanzados, ya tenemos más del 80 por ciento de avance”, detalló el director de Obra.

Con esta inversión de 40 millones de pesos, la Junta de Agua y Saneamiento de Juárez reafirma su compromiso con la comunidad, al mejorar la infraestructura con materiales que tienen una vida útil de hasta 50 años, por lo que da soluciones a las problemáticas de los usuarios y a su vez garantiza el servicio de agua potable y drenaje para el futuro.