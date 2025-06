Reduce Juárez homicidios en mayo, pero secuestros generan alerta

Ciudad Juárez.– Juárez registró un total de 77 homicidios durante mayo, lo que contribuye a que la ciudad salga de la lista de las 50 ciudades más peligrosas del mundo, informó Guillermo Asiain, coordinador de Indicadores de la Mesa de Seguridad y Justicia de Ciudad Juárez, durante el informe del quinto mes del año.

“Con estas cifras, la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se sitúa en 61 homicidios. Hemos pasado de casi 70 a 61 en los últimos 12 meses, lo que es un indicador muy importante y positivo”, expresó.

Reconoció que la parte negativa de este mes radicó en el aumento de secuestros y extorsiones, especialmente el primero, con 10 denuncias de secuestro durante mayo, lo que no favorece a Juárez como comunidad, ya que genera un nivel de alerta significativo.

“Nuestra lectura en la Mesa de Seguridad es que no se trata de secuestros como los de antes. Ahora parece que están experimentando con diferentes métodos, porque no hay un modus operandi claro ni perfiles definidos. Somos conscientes de que, hasta ahora, en todos los casos de secuestro ha habido detenidos. El siguiente paso es que sean sentenciados, no solo detenidos. A diferencia de antes, ahora todos los secuestros han tenido un detenido”, dijo.

Señaló que el próximo reto para las autoridades es llevar a juicio a los detenidos y al mismo tiempo, mitigar y controlar este delito. Sin embargo, insistió en que el nivel de alerta es diferente gracias a las detenciones, “pues estamos seguros de que se está trabajando intensamente”, afirmó.

En el reporte se mencionó que los 10 casos de secuestro involucraron a 11 víctimas, una cifra que remite a varios años atrás. Por lo tanto, esto debe mantener ocupadas a las instituciones y alerta a los ciudadanos, expuso el coordinador de indicadores de la Mesa de Seguridad Ciudadana.

Otro dato destacado en los indicadores de la Mesa de Seguridad Ciudadana fue el aumento de robos sin violencia, que crecieron en siete incidentes entre abril y mayo. También se dio a conocer que durante el mes se presentaron cinco denuncias de extorsión agravada, y se destacó que el robo a tiendas de conveniencia disminuyó de 93 a 23 en el mismo periodo.