Reducción de jornada laboral requiere el compromiso de todos: Experto

Ciudad Juárez.– Durante una conferencia impartida en Ciudad Juárez por el consultor en temas laborales Jesús Zarazúa Perea, socio director de C Laboral, afirmó que es necesario que todos, gobierno, empresas y trabajadores, sean parte de la discusión de los cambios laborales que siguen pendientes, como el de la reducción de la jornada laboral de 48 a 40 horas.

De visita en Juárez para hablar con líderes de opinión, expertos de recursos humanos y empresarios, abordó la Política Salarial del gobierno Federal, así como las iniciativas laborales. El especialista se centró en la reducción de la jornada laboral y reconoció los impactos que podría enfrentar la maquiladora, el principal sector laboral de esta frontera.

En su opinión como experto, para este segmento el reto es grande porque la reducción que se propone es de un 20 por ciento. Explicó que en la proporción que se reduzca la jornada, en esa proporción es en la que tendrían que contratar personal adicional para seguir manteniendo los niveles de producción, "por eso hemos tratado de abordar temas de productividad", expresó Zarazúa.

Reconoció Juárez tiene 300 mil empleados en la maquiladora, por lo que de acuerdo a las estimaciones de la reforma, podría necesitar 60 mil empleados más para responder al reto de la reducción de la jornada. Esto, ante el déficit de colaboradores que hay desde hace tiempo en las zonas fronterizas, sería un gran reto.

Zarazúa fue participante en el foro del Parlamento Abierto donde expertos y legisladores discutieron este tema a nivel nacional, dijo que ahí pidió que el gobierno federal también aportar a esta iniciativa.

"Mi petición en el parlamento es qué incentivos vamos a dar a las empresas para ayudarles a transicionar en este tema, y no es resistencia, es encontrar el cómo sí hacerlo de la mejor manera, donde los trabajadores tengan mayor bienestar, pero las empresas no pierdan su productividad, no pierdan su competitividad y no caigamos en el riesgo del cierre de empresas".