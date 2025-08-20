Ciudad Juárez.– Como parte de los resultados de la tercera campaña del programa de redondeo "Ayuda con tu cambio", supermercados S-Mart hizo la entrega simbólica a tres organizaciones civiles de la ciudad.

Centro de Educación e Integración Familiar A.C., Banco de Alimentos de Ciudad Juárez y Fondo Unido United Way Chihuahua, recibieron un cheque simbólico que formalizó la entrega del donativo recaudado durante los meses mayo y junio.

En esta edición, la auditoría estuvo a cargo del Despacho contable, Deloitte Galaz, Yamazaki, Ruiz, Uquiza, S.C. determinaron que el monto a entregar fue de 3 millones 803 mil 724 pesos con 18 centavos.

“A través de este evento público queremos mostrar y cumplir con el compromiso de rendir cuentas claras a todos los clientes de supermercados S-Mart, quienes voluntariamente aportaron sus centavos e hicieron posible reunir esta importante cantidad de dinero que hoy se entrega simbólicamente”, explicó Sarahi Rivera, gerente de responsabilidad social S-Mart.

Fondo Unido United Way Chihuahua fomenta en los niños y niñas el hábito de la lectura desde una edad temprana y así incide en la mejora de su desempeño académico, beneficiando a primarias públicas de las zonas vulnerables de Ciudad Juárez, con la instalación de libreros con 60 libros de acuerdo con sus edades.

Centro de Educación e Integración Familiar, A.C. fortalece el desarrollo integral (físico, motriz, psicoemocional y académico) de niños y niñas en situación vulnerable por pobreza y violencia de la zona suroriente de la ciudad, ofreciendo un modelo educativo integral para mejorar la calidad de vida de las familias a través del preescolar con sistema Montessori.

Banco de Alimentos de Ciudad Juárez A.C. apoya a 5 mil 625 familias que se encuentren en inseguridad alimentaria con la entrega de dos paquetes de alimentos al mes, que representa 11 mil 250 paquetes.

La próxima campaña ya se encuentra vigente desde julio hasta agosto y lo recaudado se entregará a Proyecto Alas, A.C., Centro de Derechos Humanos Paso del Norte, A.C. y Centro Caritativo para Atención de Enfermos de SIDA, A.C.