Red Alianza Américas visitará el CAIM en Ciudad Juárez

Ciudad Juárez.- El próximo martes 23 de septiembre, el Centro de Atención Integral a Migrantes (CAIM) en Ciudad Juárez recibirá la visita de la red de liderazgo norteamericana Alianza Américas, con el fin de conocer de cerca las dinámicas migratorias y los servicios que se brindan a las personas en movilidad, informó un comunicado.

La visita, coordinada por la Secretaría General de Gobierno a través del Consejo Estatal de Población (Coespo) busca mostrar el modelo interinstitucional implementado en el CAIM, así como los retos y avances en la atención a migrantes en la frontera norte.

Enrique Serrano Escobar, coordinador del Coespo, explicó que se compartirá con la delegación información sobre los cambios en el comportamiento migratorio, estadísticas de población flotante y los servicios que ofrece el Gobierno del Estado, entre ellos orientación jurídica, laboral y de salud, además de alimentación, alojamiento y apoyo en traslados.

La delegación de 14 integrantes, conformada por oficiales electos, líderes de fe y representantes de organizaciones filantrópicas de Chicago, tendrá oportunidad de conocer los desafíos y aciertos en la atención a migrantes, especialmente en un contexto de cambios en la política migratoria de Estados Unidos.

Actualmente, el CAIM atiende diariamente a más de 60 personas, ofreciendo apoyos inmediatos para mejorar sus condiciones de vida mientras permanecen en la ciudad.