Recursos excedentes irían al Presupuesto Participativo: alcalde

Ciudad Juárez.- Para este 2024 el Gobierno Municipal presentó un Presupuesto de Egresos por 9 mil millones de pesos, que en su mayoría estarán destinados a seguridad, tecnología y para la conclusión de obras pendientes, aunque será hasta el primer semestre del año que se conozca si habrá excedentes. El edil dijo que de obtenerlos, el recurso será destinado a las obras del Presupuesto Participativo.

Durante conferencia de prensa el mandatario aseguró que el recurso que los fronterizos han depositado en las arcas municipales a través del impuesto predial, estarán enfocados en cubrir el Presupuesto de Egresos que alcanza los 9 mil millones de pesos y el cual tiene prioridades determinadas.

“Una vez que vayamos avanzando en el año, podremos ver si hacemos ampliaciones al presupuesto” dijo el edil, quien mencionó que a partir el 31 de enero comenzarán a llegar las aportaciones de la Federación.

Comentó que en caso de contar con excedentes a mitad del año, la primera opción que se tomaría para destinar el recurso es al Presupuesto Participativo, aunque dijo que también se tiene la necesidad de construir un nuevo edificio para Asentamientos Humanos.

“Realmente el excedente lo hemos priorizado al Presupuesto Participativo, hay un proyecto que a mí me hubiera gustado, pero que la verdad no me atrevería a decir que le meteríamos más recursos, que es el nuevo edificio de Asentamientos Humanos, pero solo nos alcanzó para presupuestar la unidad administrativa del suroriente”, añadió.