Recuperan Civic robado con violencia en Campestre Virreyes; arrestan a 2

Ciudad Juárez.– Elementos municipales adscritos al Distrito Sur arrestaron a José Manuel H. M., de 33 años, y a José Jesús S. R., de 18, por su presunta responsabilidad en los delitos de robo de vehículo con violencia y violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos.

Los hechos ocurrieron cuando agentes que realizaban labores de prevención en la colonia Campestre Virreyes fueron abordados por una mujer, quien denunció haber sido despojada de su automóvil Honda Civic gris, modelo 2012, por dos sujetos armados.

Con la información proporcionada, los oficiales implementaron un operativo de búsqueda y ubicaron un vehículo con las características reportadas. Al notar la presencia policial, los tripulantes aceleraron y emprendieron la huida, lo que derivó en una persecución que concluyó en la colonia Educación, en el cruce de las calles Roberto Fierro y bulevar Óscar Flores Sánchez, donde el auto se impactó contra un tráiler cisterna.

Tras la colisión, del lado del conductor descendió José Manuel H. M., quien fue detenido de inmediato. Su acompañante, José Jesús S. R., intentó escapar a pie, pero fue alcanzado y arrestado por los agentes.

Durante la inspección preventiva al vehículo siniestrado, se localizó un arma de fuego calibre 9 milímetros, con un cargador abastecido con seis cartuchos útiles.

Posteriormente, la víctima identificó tanto el vehículo como a los detenidos, señalándolos como responsables del robo.

Ambos sujetos fueron puestos a disposición de la autoridad correspondiente, tras la lectura de sus derechos, para determinar su situación legal.