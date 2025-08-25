Recupera SSPM siete vehículos robados

Ciudad Juárez.- Durante el pasado fin de semana, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal (SSPM) recuperaron siete vehículos con reporte de robo, resultado de un operativo especial desplegado en varios sectores de Ciudad Juárez.

Las unidades aseguradas corresponden a distintos modelos y años:

Chevrolet Tracker, modelo 2003, con serie en terminación 20219.

Nissan Versa, modelo 1990, con serie en terminación 24377.

Chevrolet Pick Up 1500, modelo 2001, con serie en terminación 68930.

Chevrolet Malibú, modelo 2001, con serie en terminación 35798.

Toyota Corolla, modelo 2020, con serie en terminación 13402.

Ford Expedition, modelo 2000, con serie en terminación 99026.

Italika 250, modelo 2016, con serie en terminación 00016.

Las autoridades destacaron que la participación ciudadana fue clave para el éxito de estos aseguramientos, mediante reportes realizados al número de emergencias 911.