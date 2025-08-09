Recuerde, cierran hoy el bulevar Juan Pablo II

Ciudad Juárez.– La Junta Municipal de Agua y Saneamiento llevará a cabo este fin de semana trabajos de reparación en el colector del bulevar Juan Pablo II, por lo que será necesario cerrar la circulación en el sentido poniente - oriente.

Debido a hundimientos presentados en años anteriores y a que la infraestructura ha cumplido su vida útil, se realizará el cambio de este colector, por ello el tráfico vehicular será restringido.

Los trabajos se desarrollarán desde este sábado y domingo en el tramo de la avenida J. Bermúdez hasta metros antes del entronque con la Calzada del Río, por lo que el flujo volverá a la normalidad hasta el próximo lunes 11 de agosto.

Cortesía | JMAS

Se recomienda a los usuarios tomar vías alternas para evitar congestionamiento vial, ya que de momento se habilitará un carril alterno para la circulación en la calle Calzada del Río.