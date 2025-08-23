Ciudad Juárez.- En el marco del noveno aniversario luctuoso de Juan Gabriel, la ciudad, su familia y el museo, que fue su casa, presentan la cuarta edición del festival “Juárez Juangabrielísimo”, por lo que a partir de hoy sábado 23 y hasta el jueves 28 de agosto, de las 4:00 de la tarde y hasta las 11:00 de la noche habrá cierre de calles para resguardar a las personas que acudan a las celebraciones.

La Coordinación General de Seguridad Vial informó que se cerrará el tramo de la avenida 16 de Septiembre desde la calle Brasil hasta la calle Uruguay en ambos sentidos de la vía durante los seis días del festival.

La dependencia informó que se desviará el flujo vehicular sobre las calles Carlos Villarreal, para viajar de oriente a poniente, y por la calle Ignacio De la Peña, para el traslado en circulación de poniente a oriente. Respecto al transporte Juárez Bus, se informó que también circularán por esas vías manteniendo el servicio para los usuarios.

El operativo de resguardo contará diariamente con la colaboración de 12 policías viales y seis unidades durante el horario de actividades en la avenida 16 de Septiembre, con una agenda en honor al cantautor Alberto Aguilera Valadez, conocido por todo su público como Juan Gabriel.

La dependencia de Seguridad Vial emitió algunas recomendaciones a la ciudadanía que acuda o transite por la zona:

- Tener precaución al manejar.

- Tomar vías alternas.

- Atender los señalamientos viales.

- Obedecer las indicaciones de los policías viales que estarán resguardando la zona a fin de evitar accidentes.