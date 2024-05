Ciudad Juárez.- Ante los datos de la gravedad de la rickettsiosis en el estado de Chihuahua, en la que el área de Epidemiología de la Secretaría de Salud reveló que en la entidad fallece el 50 por ciento de las personas que se contagian de esta bacteria que es transmitida a los humanos por la garrapata común, una especialista nos cuenta cómo prevenir su proliferación en los hogares.

La docente de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) Carmela Silva Vázquez, ingeniera agrónoma entomóloga compartió una serie de medidas prácticas que puede implementar la ciudadanía que repercuten de forma positiva para quitar problemas de garrapatas, cucarachas y moscos.

“Deben sanear su casa, ¿qué es? Que no tenga hendidura en la pared, en la venta, que si el spring no funciona y tiene un hueco por donde pueda ingresar el animalito; que no tenga una hendidura en zoclo; tener un guardapolvo, que me protege de todo lo que viene de afuera. Una grieta en la pared, todo eso son cuestiones bien fáciles que se pueden hacer (reparar)”, detalló.