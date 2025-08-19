Ciudad Juárez.– Esta mañana la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS), Kristi Noem, realiza una visita en la zona fronteriza de Santa Teresa, Nuevo México, en un evento que incluye un recorrido sobre el muro fronterizo.

De acuerdo con la información obtenida, la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se encuentra a cargo de las labores de seguridad en territorio mexicano, mientras que en el lado estadunidense las agencias federales coordinan el operativo.

De manaera preliminar se dio a conocer que hubo una reunión programada a las 12:30 del mediodía en Santa Teresa, mientras que el recorrido por el muro se realizará a las 2:30 de la tarde.

Durante el arribo del convoy diplomático, a la altura de la Unión Ganadera, una camioneta blindada del personal del Consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez quedó varada en una brecha del lado mexicano, por lo que se utilizó un trascavo para sacarla y permitir que continuara su trayecto hacia el punto de encuentro.

Se informó que además de la visita protocolaria, se llevará a cabo un operativo conjunto en el bordo fronterizo, en puntos estratégicos que no fueron especificados, como parte de la cooperación binacional en materia de seguridad.

De acuerdo con medios estadunidenses, se espera que la secretaria dé una conferencia de prensa cerca del muro fronterizo en donde proporcionará información sobre la nueva construcción del muro que se está llevando a cabo en el área.