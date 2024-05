Ciudad Juárez.- Este día el Honorable Cabildo entregó un premio económico a Christian Torres Chávez, fotoperiodista juarense que fue galardonado con el premio Pulitzer por un fotorreportaje sobre migrantes.

Durante sesión de Cabildo, regidores aprobaron entregarle al fotógrafo un premio económico de 50 mil pesos por su destacada participación en los premios Pulitzer que recientemente se entregaron.

Fue un proyecto de acuerdo presentado por el alcalde Martín Chaparro, mediante el cual se solicitó darle un reconocimiento por ser un juarense destacado.

Al respecto, el galardonado dijo sentirse contento por el reconocimiento que hoy se le otorga, además de que aún no logra asimilar el hecho de haber sido elegido en tan reconocido premio.

“Me siento bien contento, hasta la fecha no he podido asimilar la mención que sostuve apenas hace dos semanas. Contento y agradecido con todos los compañeros que me han mostrado su apoyo”, dijo.