Reconoce alcalde a OMA por inversión de 1.2 mdp para 2026

Ciudad Juárez.- Durante la inauguración del nuevo edificio del aeropuerto internacional de Ciudad Juárez, el alcalde Cruz Pérez Cuéllar, reconoció el cambio para los usuarios de la terminal aérea y la inversión de más de un millón de pesos que anunció el Grupo Aeroportuario Centro Norte (OMA).

“Saber de esa inversión de 800 millones, haberla vivido muchos de nosotros en nuestro transporte aéreo es algo que nos da mucho gusto; destacaría que viene una inversión de mil 200 millones de pesos más, da muchísimo más gusto”, expresó el alcalde.

Destacó que la derrama económica es importante para la ciudad, y dijo que, a su vez servirá para fortalecer al puerto aéreo que representa un punto que posiciona a la actividad económica de la esta frontera.

“Agradecer esta inversión, Juárez es una ciudad muy generosa que tiene una gran cantidad de pasajeros. Agradecer a la gobernadora el impulso que le ha dado a esta inversión, decirles que en el gobierno municipal estamos listos para trabajar en equipo para que esto vaya muy bien”, afirmó Pérez Cuéllar.

En el evento inaugural el edil participó del corte de listón en donde estuvieron presentes la mandataria estatal, Maru Campos Galván; el director de operaciones de OMA, Raúl Zacarías Ezzat; el secretario de Turismo del Estado, Felipe Edibray Gallegos; así como invitados especiales como el cónsul general de México en El Paso, Mauricio Ibarra Ponce de León.