Ciudad Juárez.– Este martes las regidoras integrantes de la comisión de Mujer y Equidad de Género se reunieron para dar reconocimiento a Lucía del Carmen Gómez Peraza quien en la reciente convocatoria de la presea Kirá obtuvo el segundo lugar, sin embargo, no pudo acudir a la ceremonia de reconocimiento, por ello este día se destinó la reunión para destacar su labor.

Patricia Mendoza, coordinadora de la comisión de Mujer y Equidad de Género, describió que el perfil de Lucía del Carmen destaca por ser líder de la Asociación de Padres de Personas con Necesidades Especiales A.. C. (APPNES A.C.), un trabajo que decidió emprender desde hace 42 años cuando también ella se vio envuelta en esta dinámica.

Durante la reunión, las regidoras integrantes de la comisión aprovecharon para destacar el arduo trabajo de Lucía, quien ha capacitado e integrado a más de 800 personas con discapacidad.

“Es un trabajo que ha sido sumamente satisfactorio. Siempre encuentro personas que me apoyan, agradezco mucho esto, no obstante el reconocimiento, es el sentir que uno está haciendo algo por los demás y lo voy a seguir haciendo hasta que ya no pueda”, dijo.