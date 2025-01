Ciudad Juárez.- La segunda semana del mes de enero del 2025 inició con alertas preventivas por bajas temperaturas en esta frontera: A continuación algunos detalles de las recomendaciones emitidas por Protección Civil Municipal para evitar afectaciones por el frío y los gases producidos por los calefactores.

Las precauciones deben atenderse tanto con los menores de edad, las personas adultas mayores y las mascotas, que también son parte de la familia, debido a que son los integrantes más vulnerables y sensibles a los cambios de temperatura.

Mantener un espacio templado y a temperatura agradable, debe ir acompañado de medidas de ventilación, esto debido a que los aparatos calefactores producen gases como el dióxido de carbono, el cual desplaza el oxígeno y puede causar intoxicación sin que las personas se puedan percatar a tiempo, explicó Sergio Rodríguez, director general de Protección Civil (PC) Municipal.

“Seguir las medidas de ventilación para la oxigenación de nuestro domicilio, y no dormir con nuestro aparato calefactor encendido; ante cualquier situación que nos alerte o esté fuera de lugar, rápidamente marcar al 911 para solicitar apoyo”, declaró.

Al detectar algún mal funcionamiento o una falla en los equipos calentadores, se debe acudir con algún técnico experto en reparación, ya sea del dispositivo, de la instalación de gas, o del cableado eléctrico, para evitar fugas o sobrecalentamiento de los equipos, los cuales pudieran provocar incendios.

En caso de tener dudas, la población puede acudir con su equipo a cualquiera de las 10 estaciones de Bomberos, para solicitar apoyo con una verificación del funcionamiento de los mismos.

Rodríguez aseguró que se ha buscado mantener informada a la población acerca de las medidas preventivas y de reacción en caso necesario, por lo que se han emitido boletines y gráficos informativos, con lo que se ha mantenido una cifra de cero incidentes durante la temporada invernal 2024-2025.

Precisó que algunos incidentes han ocurrido debido a que los aparatos calentadores de agua que deben estar al exterior o contar con un ducto para emitir los gases por combustión, se encontraban instalados al interior de las viviendas, e incluso al interior de los cuartos de baño, poniendo en riesgo la vida de las personas.

“Debe estar instalado hacia el exterior, porque como maneja combustión, desprende monóxido de carbono, si está dentro del domicilio y no hay salida del monóxido, esto genera que se concentre el monóxido, desplace el oxígeno y se presentan las fatalidades”, declaró.

Cuando las personas permanezcan activas dentro de casa, si se busca mantener una temperatura cálida y se encienden los calefactores, se debe mantener la ventilación; y al momento de ir a dormir, ningún aparato debe quedarse prendido, priorizando el mantenerse abrigados para conservar el calor mientras se duerme.

“Una vez que decidimos irnos a la cama a dormir, apagar todos nuestros aparatos calentadores y utilizar cobijas, los medios que tengamos disponibles para calentarnos; ponernos una buena pijama, algo que nos cubra el frío en lo que dormimos y descansamos, porque regularmente este tipo de eventos de personas intoxicadas es durante la noche y madrugada (…) como es un gas que no olemos, no vemos, no tiene percepción es por eso que tiene el mote del ‘asesino silencioso’ porque cuando uno quiere reaccionar ya es muy tarde muchas de las veces”, apuntó el funcionario.