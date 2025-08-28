Reclama alcalde que recursos incautados a 'El Mayo' sean para Juárez

Ciudad Juarez.- El alcalde Cruz Pérez Cuéllar expresó que considera que sería un acto de justicia que la ciudad recibiera parte de los recursos que el gobierno federal pueda incautar al narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada.

“Sería algo como un acto de justicia. Juárez sufrió mucho con la guerra de Calderón; uno de los actores principales fue este grupo criminal. Evidentemente Juárez debería estar ahí presente, debería ser de las más beneficiadas”, señaló el edil.

Pérez Cuéllar recordó que la frontera fue uno de los municipios más golpeados por la violencia durante el combate al narcotráfico y afirmó que cualquier recurso que pueda recuperarse de organizaciones criminales debe destinarse a reparar el daño social que dejaron.

Esta propuesta fue dicha por la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, quien también consideró que si los crímenes cometidos por el narcotraficante fueron en este país, este recurso debe entregarse para los más humildes.