Recibirá Francisco Yepo Presea Girasoles Vida Activa 2025

Ciudad Juárez.– El señor Francisco Yepo será reconocido con la Presea Girasoles Vida Activa 2025 en la categoría Social, por su liderazgo y compromiso con la comunidad juarense.

La asociación civil Girasoles A.C. informó que el galardón será entregado el próximo 24 de septiembre, en una ceremonia que busca destacar a quienes trabajan en favor de la inclusión y el desarrollo de las personas mayores.

Yepo ha impulsado diversas acciones en beneficio del Centro Histórico de Juárez, entre ellas el rescate y restauración del edificio “La Fiesta”, un espacio emblemático de los años 50 y 60 que forma parte de la memoria cultural de la ciudad.

Cortesía

Fundada en 2005, Girasoles A.C. es una organización social sin fines de lucro dedicada a promover la dignificación e inclusión de las personas mayores. Entre sus acciones se encuentran programas de aprendizaje, participación social y laboral, además de apoyo en gestiones legales y administrativas.

Con la entrega de esta presea, la asociación busca reconocer y fomentar el trabajo de quienes contribuyen a construir una comunidad más justa, incluyente y activa.