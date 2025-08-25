Ciudad Juárez.- El Instituto Tecnológico Nacional de México campus Ciudad Juárez (TecNM Juárez) recibió este lunes 1 millón 624 mil 400 pesos por concepto del programa de becas de Acceso a la Universidad que entrega el gobierno municipal de Juárez.

Autoridades municipales encabezadas por el alcalde Cruz Pérez Cuéllar fueron parte de este evento llevado a cabo en las instalaciones del Tec de Juárez.

En su intervención, el presidente municipal agradeció al director el trabajo en equipo pensado en la juventud de la ciudad. Del programa de becas destacó que Juárez es el único municipio en el país que realiza este tipo de apoyos en favor de los estudiantes de nivel superior y además también comentó sobe el aumento que ha habido en el monto de los apoyos para este objetivo.

"Y se ocurrió esta idea de las becas de Acceso a la Universidad que es pagar la inscripción a aquel joven que va a entrar a una institución pública y arrancamos porque había una mayor deserción y porque no existe una beca para acceder a la universidad, tecnológico, instituciones de educación pública", mencionó el alcalde.

Se destacó además que aunque el Tecnológico y otras instituciones de educación superior cuentan con diversos tipos de becas, estos solo benefician a los estudiantes ya inscritos, no aquellos que van a ingresar por primera vez a la institución.

"Es el único gobierno municipal de los 2 mil 400 que hay en el país que tiene este programa, ya van cuatro años esperemos que nos copien, todavía nadie nos copia, porque es una manera de apoyar un poquito al ingreso a la carrera profesional que implica para ustedes y sus padres muchos gastos, esto es un apoyo y somos el único gobierno municipal que lo está haciendo", destacó Pérez Cuéllar.

A nivel municipal en los tres años anteriores se entregaron un total de 6 mil 200 becas para instituciones de la ciudad, pero este año serán 3 mil 500 becas, es decir, que en este tiempo se han apoyado casi a 10 mil estudiantes.

En el Tecnológico de Ciudad Juárez así ha evolucionado este apoyo: en el año 2022 fueron 176 becas entregadas; en 2023, 262 becas; en el 2024, fueron 496; y para este año se entregarán un total 524 becas, lo que totalizan más de un millón 600 mil dijo el alcalde.

Mario Macario Ruiz Grijalva, director de la institución, agradeció el aumento en la cantidad de becas que inició desde el 2022 a la fecha.