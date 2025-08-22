Ciudad Juárez.- El secretario de Seguridad Pública Estatal (SSPE), Gilberto Loya, recibió este viernes en las instalaciones de la corporación al cónsul general de Estados Unidos en Ciudad Juárez, Rafael Foley, acompañado por Benjamin Kalt, jefe adjunto de Asuntos Políticos y Económicos del Consulado.

El encuentro tuvo como objetivo reforzar la cooperación binacional en materia de seguridad fronteriza, así como consolidar la confianza de las autoridades estadounidenses en las estrategias implementadas por el Gobierno del Estado de Chihuahua.

Durante la reunión se abordaron los principales avances en videovigilancia, inteligencia y despliegue operativo, además de revisar los resultados obtenidos en casos de éxito recientes gracias al uso de la tecnología aplicada a la seguridad pública.

La presencia de representantes del Consulado refrenda la importancia de la coordinación internacional para la prevención y combate de delitos, para garantizar entornos más seguros tanto para la comunidad fronteriza como para quienes transitan por la región.

La SSPE destacó que esta relación de confianza con el Gobierno de Estados Unidos es parte fundamental de su estrategia, la cual prioriza la innovación tecnológica, la cooperación institucional y el intercambio de información para enfrentar los retos de la frontera de manera conjunta.