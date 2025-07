Ciudad Juárez- Con una travesía de 10 días desde la consulta médica en la que recibió la receta por una caja de tabletas de Anastrozol para la continuidad de su tratamiento contra el cáncer de mama, la señora Eva Guadalupe Rodríguez Guillen logró obtener su medicamento luego de que su esposo se manifestara pacíficamente al exterior del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Sergio Ramón Majalca Guzmán, estuvo la mañana del martes frente a la Unidad de Medicina Familiar (UMF) número 47 del instituto de la salud, para hacer visible la problemática para la entrega de medicamento que requiere de forma mensual con el objetivo que su esposa, sobreviviente de cáncer, pueda continuar su tratamiento y no tenga una recaída.

“No es un regalo, ya lo pagamos, pagamos nuestro servicio; en todos lados (farmacias) está el medicamento, pero nada más aquí no y uno tiene que andar dando vueltas, nos dicen que les demos el teléfono, que nos van a avisar cuando llegue la medicina pero no nos llaman”, dijo luego de que en ventanilla de farmacia le respondieron que no había medicamento en más de una ocasión, el 27 de junio que fue la consulta y a la siguiente semana cuando volvió a preguntar.

El Instituto a nivel estatal informó que el familiar de la paciente había sido atendido por la dirección de la UMF No. 47 y recibió el medicamento correspondiente a la receta que presentó.

El manifestante confirmó a Netnoticias que luego de que ninguna autoridad saliera de la UMF durante la protesta, ingresó a la clínica, en donde fue recibido por quien se identificó como la directora, sin proporcionar su nombre y quien le pidió que dejara su teléfono de contacto para avisarle cuando llegue el medicamento; previamente el señor Majalca ya lo ha otorgado, y personal administrativo ha quedado en comunicarse de la misma manera.

“Me dijo que este mes ya no me lo va a dar porque no hay retroactivos, pero es el de junio, yo le dije que el que me estaba dando correspondía al mes anterior; si no me lo vuelven a dar voy a tener que volver a manifestarme”, explicó por la incertidumbre de no contar con el tratamiento que su esposa necesita.

El mes pasado recurrió a la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) ente que emitió una recomendación para que se le otorgara el tratamiento médico.

“La señorita Marmolejo Martínez se comunicó conmigo cuando les llegó la recomendación de Derechos Humanos. Me mandó a una clínica que está en Riberas, y le dije que claro que iba, pues si es mi esposa cómo no iba a ir; y después me volvió a hablar para decirme que fuera a firmar de que se me había entregado”, detalló.

Afirmó que en siete años desde la cirugía de su esposa en 2018 ha tenido problemas en varias ocasiones para la entrega del medicamento; en una de las veces el personal administrativo llamó a seguridad pública para ordenarle que se retirara de la UMF ubicada en colonia La Chaveña, y hasta hace tres meses se volvió a presentar la problemática de que el medicamento Anastrozol no está disponible en la fecha que se les expide la receta.