Ciudad Juárez.– Durante la sesión de Cabildo, la regidora Gloria Mirazo, de Movimiento Ciudadano, propuso enviar un exhorto a la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, para establecer un fin de semana libre de impuestos previo al regreso a clases, con el objetivo de apoyar la economía de las familias juarenses.

“Para muchas familias ese gasto se convierte en una carga económica considerable. Nosotros, como ciudad fronteriza, tenemos un impacto mayor debido a la diferencia de precios y medidas fiscales, lo que provoca que los juarenses crucen la frontera para adquirir productos”, expuso la regidora.

Sin embargo, regidores de la bancada de Morena votaron en contra de la propuesta, argumentando que se trataba de un exhorto innecesario y de carácter político. Entre ellos, Antonio Domínguez señaló: “Creo que es simulación y desde la hipocresía este exhorto”, mientras que Jorge Bueno agregó: “No podemos exhortar a nuestra presidenta, la que más ha apoyado a Ciudad Juárez”.

Por otro lado, los regidores Luz Clara Cristo Sosa y Alejandro Jiménez apoyaron la iniciativa, destacando la necesidad de beneficiar a las familias de la ciudad. Jiménez enfatizó: “Hay que saber ponderar las necesidades. Seamos solidarios, que es característica fundamental de cualquier juarense”.

Los regidores que votaron en contra fueron Antonio Domínguez, Jorge Bueno Quiroz, María Adame y Pedro Matus (Partido del Trabajo).