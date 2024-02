Rechazan empresarios de Juárez dichos sobre inseguridad en la capital

Ciudad Juárez.- El Consejo Coordinador Empresarial (CCE) lanzó hoy un desplegado con un extrañamiento en contra del alcalde de Chihuahua Marco Bonilla por sus declaraciones en las que atribuyó la delincuencia que sucede en Chihuahua capital a personas originarias de Juárez.

Nora Yu, hasta hoy coordinadora del CCE, calificó como una falta de respeto a los fronterizos sus dichos respeto a los actos de inseguridad y adelantó que el posicionamiento del organismo estará firmado por todos sus integrantes.

“En relación a que puso el retén ahí en Sacramento porque los delincuentes que delinquen en Chihuahua vienen de Juárez, vamos a hacer un extrañamiento fuerte, no sé si es porque anda en campaña o no, a nosotros no nos interesa, esto es una falta de respeto para los habitantes de Juárez lo que acaba de hacer”, expresó Yu Hernández.