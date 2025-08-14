Ciudad Juárez.- Un tramo de la entrada a Ciudad Juárez en la carretera Panamericana, está bajo trabajos de recarpetero la tarde de este jueves.

Se trata del carril de extrema derecha en un tramo aproximado de un kilómetro entre el Umbral del Milenio y la glorieta del Kilómetro 20, esto en el sentido de sur a norte.

Los trabajadores mantienen un carril cerrado y debido a la cantidad de vehículos particulares y de carga que ingresan a la ciudad, se genera un "cuello de botella".

Ante esto es importante respetar los señalamientos para evitar percances viales.