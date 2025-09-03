Realizarán operativo vial en el Estadio 8 de Diciembre por informe de gobierno

Ciudad Juárez.- La Coordinación General de Seguridad Vial implementará un operativo especial el próximo domingo 7 de septiembre, para resguardar los alrededores del Estadio 8 de Diciembre, donde será la presentación del Primer Informe de Actividades de la Administración 2024-2027, encabezada por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, informó un comunicado.



Se informó que se apostarán 35 policías viales, dos mandos y cinco patrullas oficiales en diversos puntos estratégicos para mantener la vigilancia y recorridos, a fin de agilizar el tráfico vehicular y orientar a la ciudadanía.



Se dio a conocer a los juarenses que viven en áreas aledañas a este punto, que con barreras metálicas y trafitambos, se tendrán cierres controlados alrededor del estadio en las siguientes intersecciones:



- Calle Lote Bravo y Soneto 156.

- Calle Lote Bravo y Volcán Nevado.

- Calle Lote Bravo y María Teresa.

- Calle Lote Bravo y bulevar Manuel Talamás Camandari.

- Calle Puerto Tarento y Soneto 156.

- Calle Puerto Tarento y Fortín de la Soledad.

- Bulevar Zaragoza y Lote Bravo.

- Calle Lote Bravo y Fortín de la Soledad.



Seguridad Vial exhorta a los ciudadanos a tomar precauciones, anticipar sus traslados y respetar las indicaciones de los oficiales en todo momento, con el fin de mantener un entorno seguro y ordenado durante el desarrollo del evento.