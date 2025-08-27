Realizarán misa en honor a Juan Gabriel por su 9no aniversario luctuoso

Ciudad Juárez, Chihuahua.– La familia Aguilera y amigos del “Divo de Juárez”, Juan Gabriel, invitan a la comunidad artística, grupos de fans, medios de comunicación y a la población fronteriza en general a la Santa Misa en honor a Alberto Aguilera Valadez “Juan Gabriel”, al cumplirse nueve años de su fallecimiento.

La ceremonia religiosa se llevará a cabo el jueves 28 de agosto a las 12:00 del mediodía en el Santuario de San Lorenzo, en Ciudad Juárez. Será oficiada por el presbítero Alfredo Abdo Rohana.

El ofertorio contará con la participación del Mariachi Luz de Luna, además de voces reconocidas de la localidad Juárez–El Paso, quienes interpretarán temas en memoria del cantautor.

La familia Aguilera destacó que este homenaje busca mantener vivo el legado del artista juarense más querido en México y el mundo, recordando su música y agradeciendo el cariño de sus seguidores.

Juan Gabriel, considerado uno de los íconos más grandes de la música popular mexicana, falleció el 28 de agosto de 2016 en Santa Mónica, California, dejando un legado imborrable que sigue vigente a casi una década de su partida.