Realizarán el sábado la quinta Feria del Reciclaje

Ciudad Juárez.– El próximo sábado se llevará a cabo la quinta Feria del Reciclaje organizada por la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación (Canacintra) Juárez, donde se recibirán de forma gratuita aceites tanto vegetales como de motor, pilas alcalinas, basura electrónica y medicinas caducas, así como metal, cartón, entre otros, esto con el objetivo es darles una disposición adecuada a estos desechos.

Andrés Morales, director ejecutivo de Canacintra, informó que en la edición del año pasado en un solo turno de la jornada se reunieron alrededor de 15 toneladas de residuos diversos que pudieron ser dispuestos de la manera adecuada, por lo que las expectativas para este año son muy superiores de la cifra del 2024.

Este año se le está agregando una estrategia que busca dar mayor movilidad a la ciudadanía que acuda a dejar sus desechos, se trata de que ahora el recorrido vehicular está diseñada como un carrusel en el estacionamiento de la Facultad de Cultura Física de la UACh, ubicado a un costado de Canacintra.

“El acceso será por el lado oriente de la calle, ahí habrá un primer filtro, donde se les dará la orientación a las personas que vengan a disponer los desechos, y si hay algo que se considere peligroso o no apto para disponerse, habrá la orientación para que se pueda hacer de la manera adecuada; es importante señalar que las empresas tienen una certificación y conocimiento sobre el manejo de estos residuos y de lo que se trata es de que no se dispongan en la basura ordinaria y que no que no se vaya a contaminar el relleno sanitario”, explicó el directivo.