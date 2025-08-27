Realizará UACJ el Frontera Viva Fest

Ciudad Juárez.- La Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ) realizará el Frontera Viva Fest, un espacio de muestras culturales únicas, conocimiento y reconocimiento a los pueblos originarios.

El evento se llevará a cabo en el Centro Cultural de las Fronteras (CCF) el 30 de agosto desde las 2:00 de la tarde hasta las 8:00 de la noche.

"Un evento con invitación abierta y entrada libre que celebra la raíz y fortaleza de nuestro origen, el vestíbulo contará con un market cultural, estarán habilitadas exposiciones artísticas, los asistentes podrán disfrutar de una función de cine y la presentación de Fábulas Mágicas de las Tierras Mayas", se lee un comunicado.

Además, habrá un desfile de modas de vestimenta tradicional indígena, la presentación del grupo Ruidos, Sonidos y otras Yerbas en la terraza del CCF y una clausura con un video mapping que celebra la fuerza viva de los pueblos originarios, en la fachada exterior.