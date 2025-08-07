Ciudad Juárez.- Este jueves, la dirección de Limpia del municipio llevó a cabo un operativo más como parte del programa de reordenamiento urbano, interviniendo una vivienda ubicada en la calle Granito de la colonia Altavista que acumulaba tiliches en su exterior, obstruyendo completamente la banqueta e impidiendo el libre paso de peatones.

Gibrán Solís, director de Limpia, explicó que estas acciones forman parte de un esfuerzo coordinado entre diversas dependencias para atender denuncias ciudadanas y hacer cumplir los reglamentos municipales.

“Estamos teniendo de 2 a 4 operativos por semana. El objetivo del programa es lograr que todas las actividades se regularicen conforme a los reglamentos. Por eso intervenimos diferentes dependencias. Estamos haciendo mapeo a lo largo y ancho de la ciudad”, señaló.

Sobre el caso en Altavista, Solís detalló que se actuó tras recibir reportes vecinales por una banqueta invadida, la cual acumulaba tiliches entre los que se retiraron llantas, bancas hasta una estufa en deshuso.

Durante el operativo, personal de Limpia retiró objetos acumulados en la vía pública, liberando la banqueta y devolviendo su función original como espacio de paso seguro para los transeúntes.

El director adelantó que este mismo día realizarán otra intervención y mañana continuarán con un recorrido en otras zonas de la ciudad para detectar puntos similares.

“Hay un reglamento vigente y varias disposiciones que debemos hacer valer”, concluyó.