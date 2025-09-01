Realizan izamiento de bandera por mes patrio

Ciudad Juárez.– Este lunes, autoridades municipales realizaron el izamiento de la bandera en la explanada de la Megabandera, con motivo de los festejos patrios que se celebran durante septiembre.

El acto cívico fue encabezado por el presidente municipal, Cruz Pérez Cuéllar, quien destacó la importancia de fomentar el amor a la patria entre la ciudadanía.

Como ejemplo de ese compromiso, mencionó el trabajo realizado por la presidenta Claudia Sheinbaum en defensa de la nación durante su gestión, en respuesta a los discursos políticos antimigrantes del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Durante la ceremonia se leyeron las efemérides correspondientes al mes patrio, destacando fechas emblemáticas como el Día de los Niños Héroes y el Día de la Independencia.

Al evento asistieron también el director de Educación, Guillermo Alvídrez; el secretario de Seguridad, César Omar Muñoz; la presidenta del DIF, Rubí Enríquez; el director de Ecología, César Díaz; y la síndica, Ana Carmen Estrada.