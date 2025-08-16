Ciudad Juárez.– Esta mañana, familiares de personas fallecidas en el caso Crematorio Plenitud, donde se hallaron 386 cuerpos apilados, acudieron a las instalaciones de la Fiscalía en Eje Vial para participar en la actividad “Carta Abierta”.

Durante el evento, los asistentes leyeron cartas que recuerdan a sus seres queridos, compartiendo anécdotas, recuerdos y momentos significativos de sus vidas.

El mural colectivo en memoria de las víctimas se realizará posteriormente, mientras se gestionan los permisos correspondientes para evitar conflictos.

El tendedero con las cartas se instaló una vez finalizada la lectura, como un acto de memoria, justicia y solidaridad hacia quienes perdieron la vida en este caso.