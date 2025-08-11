Ciudad Juárez.- Con el fin de concientizar en marco de la celebración del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, conmemorando el 9 de agosto, fue realizado un conversatorio con estudiantes de distintas comunidades originarias.

El diálogo ocurrió la tarde de este lunes en la Universidad Tecnológica de Ciudad Juárez (UTCJ).

Fernando Motta Allen, titular de la Comisión Estatal de Pueblos Indígenas (Coepi) y el rector de la UTCJ Oscar Ibáñez fueron los invitados que dieron presentación a los jóvenes que participaron en el conversatorio.

Adelina Sandoval, de la comunidad Rarámuri, se convirtió en una promotora de apoyo a su comunidad al ver las carencias y se volvió un nexo entre su comunidad y empresas o gobierno.

Para Carlos Mérida Soriano, mixteco, también se ha vuelto gestor político para brindar apoyo a las personas que tienen origen indígena, ya que la convivencia con otras personas ha sido complicada.

"He venido a platicarles lo que he sufrido en la escuela más en mi etapa de la prepa, ya que en ciertos momentos tuve carencia de cosas, más no de trabajo, por lo que traté de apoyar a mi familia, yo vendía tamales. Recibía un poquito de comentarios pasivo agresivos hacia mi persona donde me fomentaron mucho sobre la vergüenza de salir con una hielera, por el hecho de salir adelante", relató Mérida Soriano.

Según el portal de Gobierno de México, en el país hay 68 pueblos originarios con 364 variantes de lenguas.