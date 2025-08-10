Ciudad Juárez.- Este domingo 10 de agosto, el Centro de Desarrollo Familiar de Fundación Gazpro recibió a médicos veterinarios para llevar a cabo una edición más de la Campaña de Esterilización Gratuita, organizada por la Dirección de Atención y Bienestar Animal (DABA).

Vecinos del kilómetro 29 y sus alrededores comenzaron a llegar desde las 7:00 de la mañana con sus mascotas para iniciar el proceso de esterilización, ya que consideran que esta medida ayuda a erradicar no solo la reproducción irresponsable de animales en las calles, sino también enfermedades y contaminación.

Los usuarios, tras un registro previo en la página BASEDABA, recibieron las indicaciones necesarias para asegurar el buen desarrollo del procedimiento quirúrgico en sus perros o gatos.

Es fundamental que los propietarios sigan al pie de la letra las recomendaciones de los veterinarios, tales como:

Ayuno obligatorio mínimo de 10 horas (sin alimentos ni líquidos)

Estado de salud aparentemente sano

Libre de garrapatas

Uso de caja transportadora, correa o bozal en caso de que la mascota sea agresiva o nerviosa ante la presencia de otros animales

Uso de rejillas, cajas o transportadoras para gatos, ya que suelen alterarse y pueden arañar, morder o saltar

Además, durante la campaña se ofrecieron servicios gratuitos de vacunación, rociado contra garrapatas, módulos informativos sobre adopción y tenencia responsable de mascotas, así como la aplicación de microchips.

El Centro de Desarrollo Familiar se encuentra ubicado en la calle Mesa de la Ceja 11623, en el kilómetro 29. Para mayor información, se invita a consultar la página oficial de Facebook ‘DABA - Dirección de Atención y Bienestar Animal’, donde se publican constantemente las próximas actividades gratuitas en beneficio de las mascotas.