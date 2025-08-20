Ciudad Juárez.- La administración municipal inició este miércoles la edición 35 de las Cruzadas Nocturnas.

En representación del alcalde Cruz Pérez Cuéllar, el banderazo fue dado por el director de Servicios Públicos, César Tapia Martínez.

Fue a lo largo del bulevar Manuel Gómez Morín, entre avenida Tecnológico y Paseo de la Victoria, donde se atendieron 3.2 kilómetros del corredor.

Por parte de la Dirección de Parques y Jardines fue realizada la limpieza de todo el camellón, poda formativa de árboles y arbustos y riego con agua tratada.

Fueron revisadas 136 luminarias y algunas reactivadas; se instalaron tres arbotantes con luminarias de 210 watts por la dirección de Alumbrado Público.

La Dirección de Limpia se encargó de levantar un poco más de 15 toneladas de tierra de arrastre y 5 mil 450 kilogramos entre basura y hierbas.

Para hacer posible la Cruzada en dicho corredor comercial fue necesaria una alianza impulsada por el alcalde, la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) y los miembros del corredor industrial Antonio J. Bermúdez.