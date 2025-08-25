Ciudad Juárez.- Como parte de las actividades de proximidad social, la Fiscalía de Distrito Zona Norte, a través el Grupo de Orientación Escolar Chihuahuense (Goechi) realizó el segundo “Mochilazo Goechi”, en apoyo a niños de la Casa Hogar “Manantial de Luz”, en Ciudad Juárez, informó un comunicado.

Los elementos de la Agencia Estatal de Investigación que integran GOECHI, consintieron a los infantes del albergue ubicado en la colonia Zaragoza, obsequiándoles mochilas, calzado y útiles escolares, además de brindarles un refrigerio que incluyó pizzas y refrescos, otorgándoles también siete cajas con más de 2 mil 500 huevos para fortalecerles la despensa.

Actividad que tiene la finalidad de compartir momentos de felicidad con los menores, motivándolos a que sigan con sus estudios y así contribuir en la formación de su proyecto de vida.

“Esa actividad fue posible gracias a la colaboración de empresarios y transportistas, así como de las distintas unidades de investigación y también de forma interinstitucional con la Subsecretaría de Educación en la Zona Norte y el Programa de Convivencia Escolar, por lo que se agradeció la importante colaboración”, explicó el documento.