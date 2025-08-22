Ciudad Juárez.- Tras más de 20 años desde su creación, el fraccionamiento Real del Desierto comenzó hoy el proceso de escrituración para sus viviendas, informó Oscar Lozoya, delegado regional de la Comisión Estatal de Vivienda, Suelo e Infraestructura (Coesvi).

El funcionario explicó que, por cuestiones administrativas, las viviendas no habían podido ser escrituradas, situación que se prolongó a lo largo de varias administraciones estatales. “Venimos con la buena noticia de que por fin vamos a poder iniciar los trámites de escrituración de las viviendas del Real del Desierto”, detalló.

El proceso abarcará más de 560 viviendas del fraccionamiento. Este día, personal de la Coesvi y Austria Galindo, titular de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Bien Común, entregaron a los vecinos volantes con la información y los requisitos necesarios para escriturar de manera directa, sin intermediarios.

“Decirles que en la Comisión Estatal de la Vivienda no tenemos intermediarios, que no se dejen engañar por terceros que pudieran pedirles dinero”, advirtió Lozoya.

Como parte del convenio “Juntos Escrituramos tu Vivienda”, se condonan impuestos estatales y municipales, por lo que la escritura tendrá un costo total de 3 mil 30 pesos, en comparación con los 20 a 25 mil pesos habituales. Con ello, los beneficiarios del fraccionamiento ahorrarían en conjunto más de 11 millones de pesos.