Ciudad Juárez.– A tres semanas de ser clausurada por la Comisión Estatal para la Prevención de Riesgos Sanitarios (Coespris), hoy reabrió la dulceria de Cinépolis, clausurada luego de que durante una inspección se detectó fauna nociva y condiciones de higiene inadecuadas.

Fue el jueves 24 de julio cuando seguidores de Netnoticias hicieron llegar un video donde se observa una cucaracha entre el tomate y cebolla y chile que ofrecen para acompañar las palomitas y los hotdogs.

Ahora tras la reapertura, las habituales largas filas (en ocasiones de más de una hora) no fueron parte del panorama del lugar, pues a pesar de que las primeras funciones inician antes del mediodía, hoy alrededor de las 3:00 de la tarde apenas había 10 personas formadas para comprar en la dulcería.

Entrevistados de forma anónima, tres usuarios a punto de entrar a su función de cine reconocieron que desconocían de la sanción y el cierre de la dulcería, sin embargo, opinaron que considerando los precios de los productos, alrededor de 100 pesos un refresco y 200 pesos las palomitas, lo menos que que debía haber en el lugar es una buena higiene.

Aunque Coespris dió a conocer que como parte de la sanción el establecimiento contaba hasta con cinco días hábiles para subsanar las observaciones, el cierre se extendió por tres semanas.