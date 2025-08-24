Ciudad Juárez.– La Junta Municipal de Agua y Saneamiento (JMAS) realizó esta mañana un recorrido previo a la reapertura del tramo del bulevar Juan Pablo II, en el cruce con Antonio J. Bermúdez, el cual permanecerá cerrado hasta las 6:00 de la tarde.

En el lugar, la descentralizada llevó a cabo el cambio de colector desde el cruce de Antonio J. Bermúdez hasta la Calzada del Río, donde en los últimos años se habían registrado al menos 15 hundimientos que representaban un riesgo para los automovilistas.

Sergio Nevárez Rodríguez, director ejecutivo de la JMAS, señaló que estas labores se realizaron con el objetivo de salvaguardar la integridad de los juarenses, debido a que se trata de una de las zonas más transitadas de la ciudad.

Actualmente se llevan a cabo trabajos de limpieza, y a partir de las 6:00 de la tarde se efectuará la reapertura del carril de extrema derecha, el cual permaneció cerrado durante las últimas dos semanas.