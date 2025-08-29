Ciudad Juárez.- En el corazón de Ciudad Juárez se encuentra un espacio de venta de comida típica de la frontera, encargado de resaltar los sabores propios de la sierra de Chihuahua, pues sus cocineras son mujeres de la comunidad Rarámuri.

Martha, originaria de Nogorochi, municipio de Guachochi, junto a sus compañeras quienes vienen hasta esta frontera de Tehuerichi, municipio de Carichí, mencionan que ya tienen poco más de 15 años trabajando en la ciudad y que la respuesta ha sido buena.

Como parte del menú se encuentran guisados propios de estas regiones como nopales con huevo, nopales con pulpa, nopales con queso, nopales con chile colorado, rajas con queso, chicharrón, deshebrada a la mexicana, pero también tienen el famoso asado del norte, frijoles, papas con carne, entre otros.

La venta de gorditas y burritos de maíz o harina es de lo mas solicitado por los comensales, sin embargo, también ofrecen desayunos o comidas si así lo decide el cliente.

Las rarámuris comienzan a trabajar y atender a sus clientes desde las 7:00 de la mañana hasta las 5:00 de la tarde, todos los días de la semana, por lo que se extiende la invitación a la comunidad a probar y conocer más de estas tradiciones.

Martha y las ocho mujeres que trabajan en este espacio se encuentran sobre la calle Mariscal en la Zona Centro, frente al restaurante La Fiesta.