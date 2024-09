Ciudad Juárez.- Ser trailero era la ilusión del adolescente Rafael Antonio Rodríguez Ibarra, pero un trágico evento le arrebató el porvenir y hoy, su cuerpo fue presentado por la funeraria para dar inicio a la velación.

La Capilla Ríos, ubicada en el cruce de las calles Centeno y Papaya, abrió sus puertas a partir de las 7:00 de la noche para que familiares, amigos y la ciudadanía en general pudieran despedirse del joven de 16 años.

Alejandra Rodríguez, tía y tutora de Rafael, agradeció a las autoridades por el esfuerzo en el rescate de su sobrino, especialmente al director de Protección Civil, Sergio Rodríguez, al departamento de Bomberos y también al alcalde Cruz Pérez Cuéllar.

"Quiero darles las gracias porque nos entregaron su cuerpo. Tal vez no de la manera que queríamos, pero al menos ya tenemos a quién llorarle, dónde llorarle, porque uno de nuestros mayores miedos era que se perdiera, que no lo encontráramos, que no supiéramos de él", dijo la tía a las afueras de la funeraria.

La mujer agregó que la familia siente cierta tranquilidad al poder darle sepultura al adolescente y despedirse de él.

"Rafita, desde que desapareció, siempre está presente y desde antes de desaparecer, siempre estaba en nuestra mente. No hay rincón de nuestras casas que no nos lo recuerde, no hay cosa que no nos lo recuerde. Va a ser algo que nunca vamos a poder olvidar ni superar", agregó Rodríguez.

"En vida, él era un niño muy renegón, no voy a decir que no, tenía un carácter muy fuerte, pero era un niño muy bueno, estudioso, educado y juguetón", describió la tía.

Por último, Rodríguez agradeció a los compañeros de Rafael por el homenaje que le hicieron en el Conalep 2.

Rafael fue arrastrado por la corriente formada tras las lluvias ocurridas durante la noche del viernes en el cruce de las calles Tapioca y Paseo de la Victoria y su cuerpo fue encontrado en un pozo de absorción en el fraccionamiento Gardeno.