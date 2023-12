Quitarán terrenos sin escrituras a quienes no los utilicen 

Ciudad Juárez.- Ante el gran número de personas que adeudan terrenos en Ciudad Juárez, las autoridades estatales plantean retirar la propiedad de los mismos a quienes no los utilicen.

De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología del Estado (Sedue), el proceso de “reversión” de terreno aplicaría para quienes no usen el mismo en por lo menos seis meses y no hayan pagado sus escrituras.

“Mientras la persona no pague su escritura el terreno que se le asignó sigue siendo del estado. Estamos planteando para el próximo año empezar con el proceso de reversión de terrenos, si vemos que el terreno está vacío en cinco, seis meses y no se usa se lo vamos a dar a quien si lo necesite aunque tengan finca”, explicó el delegado de la Sedue en la zona norte Marco Antonio Cedillo.

El funcionario indicó que ya se tiene una lista de espera para entregar los lotes desocupados durante 2024. Estos mismo no estarían exentos de pagar escrituras ni traslaciones de dominio.

“Tenemos una lista de espera con aproximadamente 40 personas que ya nos dijeron que quieren un terreno en donde sea. Y no se van a vender, el terreno va a seguir siendo gratis, nada más habría que pagar las escrituras. No es justo que haya terrenos con dos cuartos nada más y que no se usen”, añadió.

Dicha medida aplicada solo para quienes no hayan pagado escrituras. Estas mismas personas tendrán la oportunidad de argumentar y probar que si utilizan su terreno para evitar que se les quite.

De sucedido con los número de Sedue, en Juárez hay 3 mil 826 personas con adeudos en sus palmos de tierra.