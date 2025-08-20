Quisiéramos que el Muro no estuviera, trabajamos para fortalecer empleos: Estado

Ciudad Juárez.- Ante las recientes acciones emprendidas por el gobierno de los Estados Unidos donde se decidió pintar de negro el muro fronterizo que marca el límite territorial con México en la región de Juárez, el gobierno del Estado dijo que lo deseable es que el muro no existiera, pero las acciones que se toman son las de crear oportunidades para los mexicanos dentro del país.

Carlos Ortiz Villegas, representante de Gobierno del Estado en Juárez apuntó que ante las acciones de un gobierno extranjero no se pueden tener opiniones, pero sí acciones locales.

“Nosotros quisiéramos que no migrara ningún mexicano, sino crear las oportunidades aquí, laborales, de trabajo, de proyección. Tenemos que ser respetuosos, si pintan el muro de un color o de otro, quisiéramos que el muro no existiera”, afirmó Ortiz Villegas.

Afirmó que las medidas de otro gobierno son un tema en el que no se puede intervenir, pero sí en mejorar las condiciones regionales.

“Nosotros somos muy respetuosos de las acciones que tome el vecino país, lo que nosotros estamos haciendo es trabajar en el nuestro para fortalecer el empleo, la competitividad, es en lo que nosotros estamos concentrados”, señaló el representante de gobierno.

La secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Kristi Noem visitó el martes el área de Santa Teresa, en donde tomó una acción simbólica de pintar el muro fronterizo de color negro “para desalentar los cruces ilegales y asegurar que quienes deseen entrar lo hagan por la vía correcta”, dijo en su declaración.