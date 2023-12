Quiero justicia: padre de Rafa Wayne, chofer y tiktoker asesinado en Juárez

Ciudad Juárez.- Rafael Díaz, “Wayne”, el chofer de plataforma que fue asesinado anoche, levantó a sus presuntos asesinos en las inmediaciones del Cereso No. 3. Al llegar a cruce de Yepómera y Salvador Dalí, le dispararon por resistirse al robo de sus pertenencias.

Rafael, padre del conductor asesinado, dijo minutos ante de iniciar el viaje sostuvo una breve comunicación con su hijo. Le cuidarse y mantener el contacto en el grupo de WhatsApp que otros compañeros utilizan para reportar su situación.

El hombre, que también labora como chofer de transporte por aplicación, exige justicia y que la Fiscalía no archive su caso.

“Es mi hijo, esto es doloroso y no quiero que se le vaya a dar carpetazo, no quiero que sea un caso más, sino que haya justicia”, dijo Rafael.

“Nosotros no queremos que nos hagan daño, no nos vamos a resistir a los asaltos, pero también queremos trabajar seguros. Hoy le tocó a mi hijo y no queremos que haya más”, añadió.

En protesta, junto con más choferes, bloquearon dos carriles del eje vial Juan Gabriel, frente a los juzgados civiles, mientras que el personal de la Fiscalía salió para recibir al padre de Rafael e informarle sobre el proceso de la investigación.

La circulación en ese tramo no está cerrada en su totalidad, solo se reduce a un carril, el confinado, para desahogar el tráfico.

En las últimas tres semanas cuatro choferes han sido asesinados, incluyendo el fotoperiodista Ismael Villagómez Tapia.