Ciudad Juárez. - La Cámara Nacional de Comercio (Canaco) en Juárez anunció que a partir de hoy y hasta el viernes 26 de julio estarán inscribiendo y realizando exámenes para terminar la primaria y secundaria, todo de forma gratuita y en un lugar céntrico, como son las instalaciones de este organismo empresarial.

Si estás interesado en esta oportunidad, debes acudir con la siguiente documentación: identificación oficial, copia del acta de nacimiento o CURP, y si lo que buscas es continuar con la secundaria, debes presentarte con tu certificado de primaria.

La dirección de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco) es zona Pronaf en condominio La Plata, la inscripción y exámenes será esta semana en un horario de 3:00 a 5:00 de la tarde, si tienes cualquier duda puedes llamar al 656 611 3707

Es importante recordar que el pasado 21 de junio, la presidenta de la Cámara, Elizabeth Villalobos, y el titular del ICHEA en el estado, Mario Alberto Javalera, firmaron un convenio de colaboración en busca de abatir el rezago educativo que en esta frontera se concentra entre los estudiantes de secundaria.

En aquel momento se informó que hay cerca de 15 mil juarenses que por alguna razón no han aprendido ni a leer, ni escribir, pero además hay 60 mil 501 que no tienen educación primaria y 200 mil que no terminaron la educación secundaria, este nivel es el “gran reto”, reconoció el funcionario en aquel momento.

Aunque este programa nace para los socios de Canaco, el público en general puede utilizar esta oportunidad de terminar la primaria o secundaria.