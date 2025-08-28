¿Quieres practicar calistenia? Darán clases gratuitas en 15 parques

Ciudad Juárez.– La Dirección de Parques y Jardines, en colaboración con la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez (UACJ), anunció el programa Calistenia para Todos, mediante el cual se busca impartir clases de esta disciplina en parques que ya cuentan con infraestructura deportiva.

Daniel Zamarrón, director de Parques y Jardines, explicó que gracias a la intervención realizada por el Municipio en distintos espacios públicos, ahora se cuenta con infraestructura que permite a la ciudadanía realizar activación física; sin embargo, muchas personas aún desconocen su funcionamiento.

En ese sentido, detalló que en colaboración con la UACJ y la carrera de Entrenamiento Deportivo, estudiantes de esta licenciatura ofrecerán asesorías sobre calistenia en 15 parques de la localidad.

“Los vecinos pueden acercarse de manera gratuita; vamos a dar clases y el objetivo es que la ciudadanía se apropie de estos espacios que se han venido generando”, dijo Zamarrón.

Aunque no especificó cuáles parques serán incluidos en el programa, señaló que las ubicaciones podrán consultarse en la página de Facebook de la Dirección de Parques y Jardines.

La invitación está abierta para niños, adolescentes, jóvenes e incluso adultos mayores.

Ricardo Griego, facilitador de calistenia con dos años de experiencia en la práctica de este deporte, ofrecerá asesorías y prácticas en los parques Verona, Teófilo Borunda y La Cuesta, en horario de 07:00 a 09:00 horas por la mañana y de 19:00 a 21:00 horas por la noche, de lunes a viernes.

El programa piloto tendrá una duración de tres meses, con el propósito de que más personas conozcan esta iniciativa.